Cumhuriyet tarihinde ilk... 80 bin Mehmetçik teröristleri ezmek için emir bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Münbiç ve Fırat'ın Doğusu da dahil olmak üzere tek bir terörist kalmayana kadar mücadele edileceğini ve teröristlerin yine açtıkları çukurlara gömüleceklerini açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattına yığınak yapmaya devem ediyor. 80 bin Mehmetçik şu ana sınırda emir bekliyor. Mehmetçik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir güçle düşman ezecek. Sınır hattında büyük operasyon için hazırlıklarını sürdüren Mehmetçik, terör odaklarını ezmek ve teröristleri açtıkları çukurlara gömmek için hazırlıklarını sürdürüyor.