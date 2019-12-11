Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ahaber'e flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya anlaşması konusunda "Uluslararası hukuka uygundur." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ABD'nin olası Türkiye yaptırımı için, "İncirlik de gelir Kürecik de gelir her şey gelir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz." dedi.