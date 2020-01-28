Web TV Türkiye Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma

Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma

28.01.2020 | 14:21

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı 6.8 şiddetindeki depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Bİnaların yapım süreci ve sonrasındaki müdahalelerle ilgili araştırmalar yapılacak ve yıkılmaya neden olan bir ihmal varsa hukuki süreç işletilecek.

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