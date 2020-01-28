Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı 6.8 şiddetindeki depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Bİnaların yapım süreci ve sonrasındaki müdahalelerle ilgili araştırmalar yapılacak ve yıkılmaya neden olan bir ihmal varsa hukuki süreç işletilecek.