Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma
Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı 6.8 şiddetindeki depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Bİnaların yapım süreci ve sonrasındaki müdahalelerle ilgili araştırmalar yapılacak ve yıkılmaya neden olan bir ihmal varsa hukuki süreç işletilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:15
Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma 28.01.2020 | 14:21
05:05
Başkan Erdoğan Senegal'de 28.01.2020 | 14:18
01:38
01:28
Palandöken’de tatil yapan Ekrem İmamoğlu "Harika bir yer keyfini çıkarın" 28.01.2020 | 12:48
38:23
Bakanlardan son dakika açıklaması: Tüm köylerin çadır ihtiyacı karşılandı 28.01.2020 | 12:18
04:07
Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği 28.01.2020 | 12:13
14:23
04:40
02:01
00:44
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu 28.01.2020 | 10:53
12:25
03:09
02:25
02:34
10:17
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması 27.01.2020 | 22:41
05:49
Başkan Erdoğan Cezayir-Gambiya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı 27.01.2020 | 22:08
05:16
Başkan Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde 27.01.2020 | 21:41
26:29
04:19
Dr. İshak Yılmaz "Enkaz altında hayatta kalabilmenin yolu; sakinlik" 27.01.2020 | 17:22
10:43
Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi... 27.01.2020 | 16:30