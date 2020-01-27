Elazığ'da deprem bölgesinden son gelişmeler... (27 Ocak 2020 Pazartesi)
Elazığ'daki 6,8'lik deprem sonrası enkaz altındaki yaralıları kurtarama çalışmaları devam ediyor! 27 Ocak 2020 Pazartesi sabah itibarı ile depremde vefat edenlerin sayısı 39 oldu. AFAD yaptığı açıklamada; "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516’sı taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
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