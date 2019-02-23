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Emekli, çalışan anne ve taşeron işçiye müjde! Çalışan annelere yarım mesai tam maaş!

Emekli çalışan anne ve taşeron işçiye büyük müjde! Çocuk sahibi kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 yılı başında uygulamaya konulan 'yarım çalışma ödeneği'ne ilgi artarak devam ediyor. Uygulama ile anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra 6 aya varan sürede yarım gün çalışıyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti asgari ücret üzerinden İŞKUR tarafından veriliyor. Böylece anneler, asgari ücretliyse tam, değilse tama yakın maaşla yarım gün çalışabiliyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten bugüne kadar 19 bin 482 kişi yararlandı..

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Emekli, çalışan anne ve taşeron işçiye müjde! Çalışan annelere yarım mesai tam maaş!
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