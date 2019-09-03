Enflasyon geriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.35'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 19.62 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek artış yüzde 19.11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Ana Endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4.26, konutta yüzde 2.04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.75 artış gerçekleşti.Aylık en fazla düşüş gösteren grup da, yüzde 1.94 ile ulaştırma oldu. Endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1.10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.77 düşüş gerçekleşti.Yıllık en fazla artış yüzde 41.42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20.98, ev eşyası yüzde 20.13, lokanta ve oteller yüzde 18.52 ve eğitim yüzde 17.59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.87 artış gerçekleşti.Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.