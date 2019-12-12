Erdoğan hakkında 22 yıl önce neden dava açıldı? 22 yıl önce neler yaşandı?

12 Aralık 1997 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te halka hitap ederken Ziya Gökalp'in bir şiirini okudu. O şiir Erdoğan'ın siyasi hayatında bir dönüm noktası oldu çünkü Ziya Gökalp'in dizeleri Başkan Erdoğan'ı hapse götürdü. 22 yıl önce Başkan Erdoğan'a neden dava açıldı, neler yaşandı? İşte tüm detaylar...