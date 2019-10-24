FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler
Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de FETÖ'cü terörist Enes Kanter’i konuk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan terörist Kanter Türkiye'ye yönelik iftira ve yalanlarını sürdürerek "Suriye'de bebekleri öldürüyorlar. DEAŞ ile birlikte çalışıyorlar. İşgali durdurmalılar." ifadelerini kullandı. Daha önce de asılsız iddialarla açıklamalar yapan Enes Kanter, İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef almıştı.
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