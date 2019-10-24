Web TV Türkiye FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler

FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler

24.10.2019 | 00:28

Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de FETÖ'cü terörist Enes Kanter’i konuk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan terörist Kanter Türkiye'ye yönelik iftira ve yalanlarını sürdürerek "Suriye'de bebekleri öldürüyorlar. DEAŞ ile birlikte çalışıyorlar. İşgali durdurmalılar." ifadelerini kullandı. Daha önce de asılsız iddialarla açıklamalar yapan Enes Kanter, İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef almıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:30
FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler 24.10.2019 | 00:28
00:42
Fatih Portakal YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı 24.10.2019 | 00:04
00:45
CHP’li Erdal Aksünger'den canlı yayında skandal PYD ifadesi 23.10.2019 | 23:35
03:32
Bakan Akar'dan F-35 açıklaması 23.10.2019 | 19:35
07:37
Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı 23.10.2019 | 18:12
13:42
"Etki ajanları" neden harekete geçti? 23.10.2019 | 18:15
02:27
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’ 23.10.2019 | 18:58
00:44
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ 23.10.2019 | 18:34
00:54
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti 23.10.2019 | 18:17
00:19
2 bin 300 vatandaştan gönüllü askerlik başvurusu! 23.10.2019 | 17:00
03:49
İşte terörden temizlenen Resulayn 23.10.2019 | 16:28
01:02
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor. 23.10.2019 | 16:25
07:43
Bakan Varank “Türkiye, 2 haftada ABD ve Rusya’yı istediği noktaya getirdi” 23.10.2019 | 16:23
00:50
Rasulayn'daki sözde PYD merkezine ay yıldızlı bayrağımız ve Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi 23.10.2019 | 16:22
16:12
13 Kasım'da Trump'la görüşme olacak mı? 23.10.2019 | 15:23
08:06
Resulayn'da terör tünelleri kapatılıyor 23.10.2019 | 15:12
03:49
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Resulayn'dan ilk görüntüler... 23.10.2019 | 15:15
20:38
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar 23.10.2019 | 15:13
00:50
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi 23.10.2019 | 13:31
06:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi dönüşü uçakta önemli açıklamalar 23.10.2019 | 13:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN