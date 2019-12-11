İran sınırından Türkiye'ye giren terörist HDP Doğubeyazıt ilçe başkanıyla birlikte yakalandı!
İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup Aziz Oruç isimli bir teröristin yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist HDP Doğubeyazıt ilçe başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce başlatılan operasyonun kritik görüntüleri paylaşıldı.
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