İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi. İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, 'Dün geceden beri başladığımız termal kamera taramalarına bundan sonra öncelikle Çin uçakları olmak üzere devam ediyoruz." dedi.