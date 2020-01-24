İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi. İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, 'Dün geceden beri başladığımız termal kamera taramalarına bundan sonra öncelikle Çin uçakları olmak üzere devam ediyoruz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
05:15
Berlin Konferansı’na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 23.01.2020 | 17:49
01:41
03:46
01:18
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 23.01.2020 | 17:08
09:06
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den flaş 'Tüketim Çılgınlığı' açıklaması! 23.01.2020 | 17:01
02:23
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar 23.01.2020 | 15:09
04:08
03:54
Bakan Berat Albayrak'tan Davos Zirvesi'nin 3. gününde önemli açıklamalar 23.01.2020 | 14:15
07:40
03:15
FETÖ elebaşının gözdesi Yusuf Bekmezci tutuklandı! 23.01.2020 | 13:53
02:19
İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor! Neden atama yapılmadı? 23.01.2020 | 12:33
11:49
01:59
09:27
04:00
11:12
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar 22.01.2020 | 14:36
01:00
Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te 22.01.2020 | 14:13
03:31
03:03
FETÖ'de VIP dinleme davasında karar! 22.01.2020 | 14:07