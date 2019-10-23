Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Resulayn'dan ilk görüntüler...

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/PYD'den arındırılan Rasulayn ilk kez görüntülendi. PKK/YPG’li teröristlerin çekildiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.