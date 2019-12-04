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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması

04.12.2019 | 00:28

CHP'li milletvekilleri tarafından bile 15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu kabul edildi ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "kontrollü darbe" söyleminde ısrarcı. CHP lideri partisinin grup toplantısında; "Biz ne diyorduk? Kontrollü darbe diyorduk. Bütün belge ve bulgularla ispat ettik." dedi. Toplantının sonuna doğru ise Kılıçdaroğlu, terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş beraat ediyor. Başka bir davadan alelacele yargılayıp mahkum ediyorlar. Niçin? Hapiste kalsın diye" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu rahatsızlanan Demirtaş içinse, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a kürsüden destek vermekle yetinmeyip, partisinden 3 kişilik milletvekili heyetini Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etmesi için görevlendirdi.

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