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"Kılıçdaroğlu da bu senaryoya dahildir"

23.11.2019 | 01:53

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan Külliye'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Muharrem İnce Twitter adresinden iddialara yanıt verdi. İnce, iddiaları yalanlayarak "İddiaların benimle ilgisi yoktur, olamaz. Benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi. SABAH gazetesi yazarı Melih Altınok konuyu A Haber'de değerlendirdi.

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