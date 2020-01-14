Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, İsranbul'da
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldiLibya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'da mola verdi.
Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.
Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, İsranbul'da 14.01.2020 | 15:08
02:41
01:03:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.01.2020 | 13:13
07:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti 14.01.2020 | 13:09
04:10
"Darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" 14.01.2020 | 12:54
02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Baykal'a teşekkür 14.01.2020 | 12:20
02:03
34:13
00:44
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 176 yakalama kararı 14.01.2020 | 10:12
00:22
Cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indi! 14.01.2020 | 09:56
03:21
İBB, Şehir hastanesine metro projesini iptal etti! Metroyu hükümet yapacak 14.01.2020 | 09:32
02:17
İBB, terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyor 14.01.2020 | 09:28
05:53
AK Parti’den yatay mimari için yasa teklifi 14.01.2020 | 08:24
02:21
İdlibli babaanne’nin 7 torunu ile yaşam mücadelesi 14.01.2020 | 08:23
06:27
Türkiye Libya’da hangi adımları atıyor? 14.01.2020 | 08:23
24:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte'den ortak basın toplantısı 13.01.2020 | 16:58
07:09
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Libya açıklaması 13.01.2020 | 16:48
06:29
00:42
02:54
HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki 13.01.2020 | 15:00