MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti ile yerel seçimde yapılacak ittifaka ilişkin önemli mesajlar veren Devlet Bahçeli; Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "Siz istihareye mi yatıyorsunuz? Herhangi bir kişi yada kurumla bu konuda bir değerlendirme mi yapıyorsunuz? Partinizin yetkili kurullarındaki seçkin isimlerle kuşkusuz değerlendirme yapıyorsunuz ama örneğin hani 7 Haziran gecesi daha gece yarısından itibaren bu tavrı ortaya koymak sizin devlet adamı kimliğiniz ve tecrübenizle açıklandığı kadar acaba bizimle paylaşmanız gereken, kamuoyu ile paylaşmanız gereken bir sırrınız da var mı?" sorusu üzerine MHP Lideri Bahçeli "Herhangi bir sırrımız yok. 7 Haziran seçimlerinin sonuçları belli olduktan sonra; orada bir anahtar sözcük vardı. O Sözcüğe göre tek başına bir parti iktidar olamayacağı dikkate alındığı vakit. O zaman anahtar kelime 'Çözüm'dü. İstihare falan yok dizi filmlerimi izliyorum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' bittikten sonra Türkiye'yi düşünüyorum. Partimi düşünüyorum. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Aklıma ne geliyorsa da başkanlık divanında arkadaşlarımla görüşüyorum" dedi.