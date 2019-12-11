Nihal Olçok'tan skandal ifadeler: "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"

15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hain darbe girişimi hakkında konuşan Nihal Olçok tepki çeken ifadeler kullandı. Olçok, FETÖ’cülerin hapse atılması ile ilgili raporunun kendisini bağlamadığını söyleyerek, "FETÖ'cülerin de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" ifadelerini kullandı.