Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Merhum eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit bir süredir Gülhane Tıp Fakültesinde tedavi altındaydı.
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