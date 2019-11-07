Samsun'da Bakan Albayrak’a yoğun ilgi
Samsun'da esnafı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yoğun ilgi gördü. İş dünyası temsilcileriyle buluşup Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, Kasaplar Caddesi üzerindeki esnafı gezerek dertlerini dinledi. Vatandaşlar Albayrak’a büyük ilgi gösterdi. Albayrak vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Vatandaşlarla ve esnafla bol bol sohbet eden Berat Albayrak, Samsun halkının gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi seli karşısında caddede güçlükle ilerleyebildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı 07.11.2019 | 17:12
03:31
Samsun'da Bakan Albayrak’a yoğun ilgi 07.11.2019 | 17:06
01:46
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı 07.11.2019 | 16:10
00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da 07.11.2019 | 15:50
02:04
00:59
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili yalan haberlere dikkat! 07.11.2019 | 15:41
02:51
Teröristlerin yeni oyunu ortaya çıktı! Böyle saklanıyorlar 07.11.2019 | 12:20
01:08
Bakan Albayrak'tan asgari ücretliye, dar gelirliye konut müjdesi 07.11.2019 | 11:13
22:47
Bakan Albayrak'tan Samsun'da önemli açıklamalar 07.11.2019 | 11:09
24:34
05:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "8 yıllık planlarını 8 günde paramparça ettik" 07.11.2019 | 10:22
02:18
02:43
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü 06.11.2019 | 23:16
01:05
Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla cağ kebabı kesti 06.11.2019 | 18:09
00:24
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor 06.11.2019 | 22:49
01:33
İşte CHP'nin sahip çıktığı teröristler 06.11.2019 | 19:10
06:55
Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman olacak? 06.11.2019 | 19:18
00:57
00:48
Geleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayınlandı! 06.11.2019 | 15:57