Samsun'da Bakan Albayrak’a yoğun ilgi

Samsun'da esnafı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yoğun ilgi gördü. İş dünyası temsilcileriyle buluşup Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, Kasaplar Caddesi üzerindeki esnafı gezerek dertlerini dinledi. Vatandaşlar Albayrak’a büyük ilgi gösterdi. Albayrak vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Vatandaşlarla ve esnafla bol bol sohbet eden Berat Albayrak, Samsun halkının gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi seli karşısında caddede güçlükle ilerleyebildi.