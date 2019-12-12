Web TV Türkiye Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar...

Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar...

12.12.2019 | 19:55

"Külliye'ye giden CHP'li" iftirasında skandalının kaynağı Rahmi Turan'ın "Kaynağım" dediği Talat Atilla konuştu. CHP'de halen vekil olan birinin bu bilgiyi verdiğini söyleyen Atilla, yine o ismi açıklamadı. Tartışmanın başlarında basın toplantısı düzenleyerek CHP yönetimine sert çıkan "Bu mesele çözülmeden CHP yola devam edemez" diyen Muharrem İnce de sessizliğe büründü. İşte ayrıntılar...

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen gazeteci Talat Atilla, dün bir TV kanalında soruları yanıtladı. "Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti' dedi" diyen, Atilla, 'Haberi neden siz yazmadınız' sorusuna da "Bazen gazeteciler haber kaynakları deşifre olmasın diye başka bir yere verebilirler." dedi.

KAYNAĞIM CHP'Lİ VEKİL
Kaynağının adını vermeyen Atilla, kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi ve 'Böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgünüm.' dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:16
Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri yasadışı yollarla Türkiye tarafına bıraktılar 12.12.2019 | 19:59
09:08
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar... 12.12.2019 | 19:55
00:20
Teröristler tarafından yola döşenen EYP böyle imha edildi 12.12.2019 | 18:16
04:08
Erdoğan hakkında 22 yıl önce neden dava açıldı? 22 yıl önce neler yaşandı? 12.12.2019 | 16:39
06:10
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? 12.12.2019 | 16:33
03:15
TOKİ'den aylık 894 lira taksitle daire... İşte örnek 2+1 TOKi konutu 12.12.2019 | 16:11
03:06
Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında 12.12.2019 | 15:58
01:51
Bakan Albayrak paylaştı: Her yıl 100 bin sosyal konut! 12.12.2019 | 15:02
02:06
Başkan Erdoğan 100 bin Konut Projesi toplantısında açıklamalarda bulundu 12.12.2019 | 14:23
39:53
Başkan Erdoğan'dan sosyal konut projesi müjdesi 12.12.2019 | 13:20
00:44
Başkan Erdoğan: "240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" 12.12.2019 | 13:06
07:19
Bakan Kurum'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar 12.12.2019 | 12:38
03:27
Bakan Albayrak 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu 12.12.2019 | 12:31
01:56
Türkiye, Libya ile mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu 12.12.2019 | 12:23
01:35
DenizBank’tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı 12.12.2019 | 10:15
00:48
İran sınırından giren terörist yakalandı 12.12.2019 | 09:12
25:12
Bakan Albayrak TBMM'de açıkladı! "Cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak" 11.12.2019 | 22:04
03:13
İbrahim Kalın: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek 11.12.2019 | 21:19
02:36
İbrahim Kalın'dan Feyzullah​ Kıyıklık açıklaması: Cumhurbaşkanımızın bir görevlendirmesi olmamıştır 11.12.2019 | 21:19
00:56
Ortaylı´dan Celal Şengör´e sert gönderme: İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur 11.12.2019 | 20:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN