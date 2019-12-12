Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar...

"Külliye'ye giden CHP'li" iftirasında skandalının kaynağı Rahmi Turan'ın "Kaynağım" dediği Talat Atilla konuştu. CHP'de halen vekil olan birinin bu bilgiyi verdiğini söyleyen Atilla, yine o ismi açıklamadı. Tartışmanın başlarında basın toplantısı düzenleyerek CHP yönetimine sert çıkan "Bu mesele çözülmeden CHP yola devam edemez" diyen Muharrem İnce de sessizliğe büründü. İşte ayrıntılar...

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen gazeteci Talat Atilla, dün bir TV kanalında soruları yanıtladı. "Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti' dedi" diyen, Atilla, 'Haberi neden siz yazmadınız' sorusuna da "Bazen gazeteciler haber kaynakları deşifre olmasın diye başka bir yere verebilirler." dedi.

KAYNAĞIM CHP'Lİ VEKİL

Kaynağının adını vermeyen Atilla, kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi ve 'Böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgünüm.' dedi.