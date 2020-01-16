TOKİ'nin 100 bin sosyal konut başvurularında kura çekim tarihi belli oldu! İşte TOKİ'nin konut çekiliş tarihi...
TOKİ'nin ön başvuruları aldığı sosyal konut çekilişlerinin tarihi belli oldu! TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuran 1 milyon 137 bin 982 kişi arasında ev sahibi olmaya hak kazanacak vatandaşların belirleneceği çekiliş tarihi açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
02:54
00:59
EDOK eski komutanı Metin İyidil yeniden tutuklandı! 16.01.2020 | 10:15
02:20
Kapan-4 Mava Operasyonu başladı 16.01.2020 | 10:06
01:00
Hakkari'den acı haber! Eğitim sırasında iki asker şehit oldu 16.01.2020 | 09:24
02:20
02:48
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü 15.01.2020 | 19:16
01:27
Bakan Kurum İmamoğlu'nun yüzüne bakarak 'Kanal İstanbul'u yapacağız dedi 15.01.2020 | 17:28
03:17
Mısır'da AA ofisine baskın! "Yapılan baskın kesinlikle kabul edilemez" 15.01.2020 | 17:09
02:23
01:29
Başkan Erdoğan: "Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı" 15.01.2020 | 15:21
00:58
Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak "Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi 15.01.2020 | 15:16
17:23
11:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması 15.01.2020 | 14:34
07:02
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama "Herkesin dikkatli olması lazım" 15.01.2020 | 13:12
25:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalar 15.01.2020 | 13:05
01:04
"100 bin sosyal konut inşasına başlayacağız" 15.01.2020 | 12:56
03:42
Gıdada hile nasıl anlaşılır? Sucuk ve pastırmada hangi hileler yapılıyor? 15.01.2020 | 11:18
03:01
İstanbul'daki dev sahte dolar operasyonu kamerada 15.01.2020 | 11:00