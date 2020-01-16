TOKİ'nin 100 bin sosyal konut başvurularında kura çekim tarihi belli oldu! İşte TOKİ'nin konut çekiliş tarihi...

TOKİ'nin ön başvuruları aldığı sosyal konut çekilişlerinin tarihi belli oldu! TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuran 1 milyon 137 bin 982 kişi arasında ev sahibi olmaya hak kazanacak vatandaşların belirleneceği çekiliş tarihi açıkladı.