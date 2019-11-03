41. İstanbul Maratonu için bu yollar kapatıldı
İstanbullular bugün yola çıkarken trafiğe dikkat edin! Bugün İstanbul'da gerçekleşecek koşu maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Vodafone 41. İstanbul Maratonu sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil parkur güzergahı ve bağlantılı yollar araç trafiğine kapatıldı.
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