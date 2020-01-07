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8 göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı

07.01.2020 | 16:53

Muğla’da düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasının şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.

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