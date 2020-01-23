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Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu

23.01.2020 | 18:19

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ahırdan kaçarak cadde üzerinde başıboş şekilde koşturan ve trafiği tehlikeye düşüren atı sahibi sakinleştirdi.

Olay, Akyazı ilçesi Yuvalak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlı bulunduğu ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu. Cadde üzerinde başıboş şekilde koşturan atı, olay yerine gelen sahibi sakinleştirdi.

Öte yandan, yaşanan olay araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, atın mahalle içerisinde başıboş şekilde koşturduğu ve trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise atın sahibinin olay yerine gelerek atı sakinleştirdiği görüldü.

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