Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ahırdan kaçarak cadde üzerinde başıboş şekilde koşturan ve trafiği tehlikeye düşüren atı sahibi sakinleştirdi.
Olay, Akyazı ilçesi Yuvalak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlı bulunduğu ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu. Cadde üzerinde başıboş şekilde koşturan atı, olay yerine gelen sahibi sakinleştirdi.
Öte yandan, yaşanan olay araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, atın mahalle içerisinde başıboş şekilde koşturduğu ve trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise atın sahibinin olay yerine gelerek atı sakinleştirdiği görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
00:41
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19
01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50
03:31
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 23.01.2020 | 14:34
03:06
02:10
01:09
01:30
08:24
02:26
00:16
İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:48
02:29
02:16
Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor 23.01.2020 | 09:42
00:16
Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:41
00:30
Aileler arasında bıçaklı kavga 1 ölü, 4 yaralı 23.01.2020 | 09:40
00:53
00:51
Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü 22.01.2020 | 22:04
02:25
Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi 22.01.2020 | 18:29
01:44
01:30
Hırsızın rahatlılığı bu kadarına pes dedirtti 22.01.2020 | 18:29