Ahlat ‘şaha’ kalktı

Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığının atlı jandarma birliğinden gelen 4 binici ile 4 at da kutlama alanında görev yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı birlikler, etkinlik alanın hakim bir bölgesinde şaha kalkma gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Ahlat Belediyesinin ev sahipliğinden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı etkinliklerinin çeşitli gösterilerle devam ettiğini ifade eden Geylani Adıyaman isimli vatandaş, "Atlı birlikler etkinliklere güven kazandırdı. İlk kez etkinliklere katılan birlikler, hem güvenliğimizi sağlıyor hem de etkinliklere renk katıyor. Buraya gelen vatandaşlarımıza da güven veriyor" dedi.