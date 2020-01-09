Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangında daha önce özel tıp merkezinden alış veriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın yangın merdiveninin, dış cephe malzemesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, duman etkilenerek hastaneye kaldırılan 2'si kadın 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünlerinin satışı yapıldığı bir mağazada, dün akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince, AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29) ve Aşkın Bayraktar (36), ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangında hayatını kaybeden ve AVM'deki bir mağazada çalıştıkları öğrenilen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin cansız bedenleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.