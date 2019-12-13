Ankara'da borç cinayeti! 20 lira borç için annesinin yanında kalbinden bıçakladı

20 lira borç için arkadaşıyla tartıştı, evinin önüne gidip kalbinden bıçakladı. 24 yaşında bir genci hayattan koparan olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen 17 yaşındaki katil zanlısı Mehmet Şaşmaz kısa sürede yakalandı ve sorgusunun ardından tutuklandı