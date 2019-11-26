Antalya'da 'jigolo çetesi'ne 9 tutuklama
Antalya'da, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.
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