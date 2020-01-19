Web TV Yaşam "Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı

"Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı

19.01.2020 | 18:23

Denizli’de 'Arkadaşımı arayacağım' bahanesiyle tanımadığı kişinin telefonunu alan 17 yaşındaki genç kaçmaya başladı. Yunus timleri zanlıyı yaklaşık 2 kilometrelik takip sonrası yakaladı. Yakalanan şahıs kendisini görüntüleyen muhabire ise, "Paylaş gazetelere de paylaş' diyerek tepki gösterdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, H.B. (17) isimli zanlı cep telefonunda kontör olmadığı için arama yapamadığını söyleyerek, yolda gördüğü M.S.T.'den (16) telefonunu istedi. Bir süre arama yapma bahanesi ile telefonu karıştıran şahıs ardından elinde telefon ile kaçmaya başladı. M.S.T., '155 Polis İmdat' hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri belirtilen eşgalden yola çıkarak, yaklaşık 2 kilometrelik takibin ardından H.B. ile olaya karıştıkları iddia edilen M.İ. (17) ve B.S.Ç.'yi, Değirmenönü Mahallesi'nde yakaladı. Polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları telefona reset attıkları belirlendi. Şahıslar ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Şüphelinin alıp kaçtığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Zanlıların yapılan üst aramasında kasatura diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, telefonu çalan H.B., kendisini görüntüleyen muhabire ise, 'Paylaş gazetelere de paylaş' diyerek tepki gösterdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkadaşımı arayacağım diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı 00:52
"Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı 19.01.2020 | 18:23
Yolun karşısına geçmek istedi, hızla geçen aracın altında kalarak ağır yaralandı...O anlar kamerada 00:19
Yolun karşısına geçmek istedi, hızla geçen aracın altında kalarak ağır yaralandı...O anlar kamerada 19.01.2020 | 18:23
Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü! 02:01
Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü! 19.01.2020 | 17:39
İstanbul Esenyurt’ta doğalgaz patlaması 00:41
İstanbul Esenyurt’ta doğalgaz patlaması 19.01.2020 | 13:57
İzmir'de uyuşturucu partisinde ölen Destan Arda'nın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler 00:49
İzmir'de uyuşturucu partisinde ölen Destan Arda'nın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler 19.01.2020 | 11:30
Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi 00:48
Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi 18.01.2020 | 22:39
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 00:37
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 18.01.2020 | 15:19
Takdir getirene lahmacun bedava 04:32
Takdir getirene lahmacun bedava 18.01.2020 | 15:05
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 00:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 18.01.2020 | 11:05
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 04:06
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 18.01.2020 | 10:40
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 01:37
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 18.01.2020 | 10:39
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 00:36
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 18.01.2020 | 10:37
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 04:12
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.01.2020 | 20:51
7 ilden kurtarma ekibi arıyor! Bu görüntüler, Gülistan'ın son görüntüleri olabilir mi? 02:18
7 ilden kurtarma ekibi arıyor! Bu görüntüler, Gülistan'ın son görüntüleri olabilir mi? 17.01.2020 | 20:31
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 03:25
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 17.01.2020 | 19:00
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 01:58
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 17.01.2020 | 19:00
Dubai'de bir yat alev alev yandı 01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01
Başkent'te hareketli dakikalar...Ulus'ta çevreye ateş açan şahıs paniğe neden oldu 02:01
Başkent'te hareketli dakikalar...Ulus'ta çevreye ateş açan şahıs paniğe neden oldu 17.01.2020 | 19:01
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 00:39
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 17.01.2020 | 19:01
Osmaniye'de hastanede doktorun burnunun kırıldığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 02:47
Osmaniye'de hastanede doktorun burnunun kırıldığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 17.01.2020 | 16:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN