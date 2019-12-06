Arkadaşları, vahşi bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'e doğum gününde çektikleri bu video ile seslendi!
Ordu'da vahşi bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in arkadaşları özel bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı! Ceren Özdemir'in doğum gününü kutlayan arkadaşları ölen arkadaşlarına seslenerek "O sahneye çıkacağız Ceren..." dediler.
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