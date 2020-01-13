Aslıhan Doğan Turan oğlu Hamza'nın Arda Turan'a "Babam" diye seslendiği videoyu paylaştı!
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza'nın "Babam" diye seslendiği anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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