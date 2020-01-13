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Aslıhan Doğan Turan oğlu Hamza'nın Arda Turan'a "Babam" diye seslendiği videoyu paylaştı!

13.01.2020 | 16:03

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza'nın "Babam" diye seslendiği anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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