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Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden aşağı düştü

Polonya’da bungee jumping yapan bir adam halatın kopmasıyla 30 metre aşağı düştü. Son anda yerdeki hava yastığının kenarına düşen talihsiz adam hastanede tedavi altına alındı.

Polonya'nın kuzeyinde, Baltık Denizi kıyısında bulunan Gdynia kentinde bungee jumping atlayışı yapan bir kişi adeta ölümden döndü. İsmi açıklanmayan kişi, Avrupa Konseyi Parkı'nda bungee jumping atlayışı gerçekleştirdi. Ancak 92 metreden atlayan talihsiz adamın atlayışı sırasında onu ayaklarından tutan halat koptu ve 30 metreden aşağı düştü. Son anda yerde bulunan hava yastığının kenarına düşerek, yere çakılmaktan son anda kurtulan 39 yaşındaki adama ilk müdahaleyi olayı büyük şaşkınlık içerisinde izleyen görgü tanıkları yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz adamın ilk belirlemelere göre iç organlarında hasar meydana geldiği, vücudunda da çeşitli kırıklar oluştuğu öğrenildi.
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Bungee jumping halatı koptu, 30 metreden aşağı düştü
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