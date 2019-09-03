Bursa merkezli dev uyuşturucu operasyonu!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri koordinesinde, Bursa merkezli ilçelerde ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyonda 500 polis görev alırken çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli narkotik madde arama köpeği ve dronelerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Havadan helikopterle de takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyonda yakalanan şahıslar sorguları yapılmak üzere emniyete götürülürken operasyonun sürdüğü kaydedildi.