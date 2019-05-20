Diyarbakır'daki cani koca dehşetinde kahreden detay

Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu Issı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu Issı, araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden Mesut Issı, çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti.