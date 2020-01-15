Dünyaca ünlü doktordan uzmanları ikiye bölen kahvaltı uyarısı!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, verdiği bir röportajda kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Öz, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmaların ise tamamen reklam aldatmacası olduğunu belirtti.