Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş biri lösemi hastası diğeri kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olmak hayalini onlara çocuk polis kimlik kartı vererek gerçekleştirdi.

Aktaş, bundan 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Hasan Gülen'in ve yaklaşık 3 ay önce kardeşini trafik kazasında kaybettikten sonra "annesizlik böyle bir şey annem olsa kardeşim ölmezdi" diyerek hafızalara kazınan Hatice Bartan'ın (13) polis olmak istediğini öğrenmesi üzerine harekete geçti. Aktaş, toplum destekli polislik şube müdürlüğüne talimat vererek çocukların polis olmak hayalinin gerçekleştirilmesini onların polis aracıyla alınıp makama getirilmesini istedi. Bunun üzerine Hasan Gülen tedavi gördüğü hastaneden alınırken, Bartan ise evinden alınıp makama getirildi. Aktaş iki çocuğu da karşılayıp yakından ilgilenerek önce onlara hediyeler verdi. Hediyeleri alan çocuklar çok mutlu oldu. Daha sonra ise Aktaş onlara çocuk polis kimlik kartı vererek polis olmasını sağladı. Aktaş, polislere de çocukların takip edilmesini ve polislik sınavlarını girmesinin sağlanması talimatı da verdi. Çocuk polis kimlik kartına sahip olan Hatice Bartan, önce öğretmen olmak istediğini ancak bir gün okula gelen polislerin çocuklara yardım etmesiyle fikrinin değiştiğini kendisinin de polis olup tüm çocuklara yardım edeceğini bunun içinde çok çalışacağını söyledi.Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise her zaman yanlarında olacaklarını söylediği çocuklara kırtasiye yardımı da yaptı.