Enkazdan acı haber: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ Sürsürü'de depremde yıkılan bir binadan 3 kişi çıkarıldı. Mustafapaşa'da ise 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölü sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.