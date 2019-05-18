Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 83 kilogram ağırlığında ve 180 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balık kilosu 40 liradan satışa sunuldu.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık halk pazarında satışa sunuldu. Balığı yakalayan olta balıkçısı 42 yaşındaki Serdar Mercan, Fırat Nehri'nde oltayı beklerken bir baktımki oltaya bir balık yapıştır. İki saat uğraştım ama uğraş sonucu çıkardım. 180 santim boyunda ve 83 kilo ağırlığında. Şuan Erzincan rekoru bende. Kendimi bildim bileli balıkçıyım. İlk kez böyle bir büyüklükle balık tuttum diye konuştu.
Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN