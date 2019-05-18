Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık halk pazarında satışa sunuldu. Balığı yakalayan olta balıkçısı 42 yaşındaki Serdar Mercan, Fırat Nehri'nde oltayı beklerken bir baktımki oltaya bir balık yapıştır. İki saat uğraştım ama uğraş sonucu çıkardım. 180 santim boyunda ve 83 kilo ağırlığında. Şuan Erzincan rekoru bende. Kendimi bildim bileli balıkçıyım. İlk kez böyle bir büyüklükle balık tuttum diye konuştu.Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.