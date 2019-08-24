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Esenyurt'ta yasa dışı bahis baskını

İstanbul'da bir çok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor. Polis, Esenyurt'ta bir internet kafenin alt katına konulan bilgisayardan yasa dışı bahis oynatan şüphelileri takibe aldı. Çok sayıda kişinin girip çıktığı bodrum kata operasyon düzenledi. Bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynayan 2 kişi gözaltına alındı. Bodrum katta çok sayıda yaşa dışı bahis kuponu da bulundu. Polis, bilgisayar kasasına el koydu. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.

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Esenyurt'ta yasa dışı bahis baskını
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