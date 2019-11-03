Web TV Yaşam Fenerbahçe taraftarları Kayseri deplasmanına giderken kaza yaptı!

Fenerbahçe taraftarları Kayseri deplasmanına giderken kaza yaptı!

03.11.2019 | 12:11

Kayserispor - Fenerbahçe maçı için Kayseri'ye doğru yola çıkan Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otomobil, Aksaray'da önlerine çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaparak takla attı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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