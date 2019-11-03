Fenerbahçe taraftarları Kayseri deplasmanına giderken kaza yaptı!

Kayserispor - Fenerbahçe maçı için Kayseri'ye doğru yola çıkan Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otomobil, Aksaray'da önlerine çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaparak takla attı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.