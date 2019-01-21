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Genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç kızın sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkezefendi ilçesi Sarayköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hidayet K.(50) yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan, 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kıza çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken yaşanan kaza anı ise güvenlik kemaralarına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kızın yolun karşısına geçtiği esnada yolun sol tarafından gelen minibüs yayaya çarparak yaklaşık 10 metre gidiyor. Genç kız dolmuşun altında bir süre sürüklenerek daha sonra yol ortasında kalıyor. Genç kıza çarptığını sonradan fark eden sürücü ise aracı durdurarak iniyor ve çarptığı yayanın başına geliyor.
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Genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
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