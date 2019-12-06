Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.
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