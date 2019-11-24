İstanbul Bahçelievler'de sürücü sınavını geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!
İstanbul Bahçelievler'de sürücü kursu öğretmeni sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenin darp edildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, İstanbul Bahçelievler 'de meydan geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları sürücü kursu öğretmenine saldırdı. Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmeni araçtan zorla indirildiği görülüyor. Öğretmenin bir kaç kişi tarafından yol ortasında darp ediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.
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