İstanbul Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu!
İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine otele giden polis, otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Olay, Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otel görevlileri 110 numaralı odaya girdiklerinde Osman Turhan(34) ve Gülnihal Kurum(20) kanlar içinde cansız bedenlerini buldu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kadın ve erkeğin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri bir silah ile 2 adet boş boş kovanları buldu. Cenazelerin yapılacak işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.
Önce cinayet ardından intihar şeklinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı incelme başlattı.
Öte yandan adamla kadının otele giriş kayıtlarının olmadığı belirtildi.
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