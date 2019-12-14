İstanbul'da metro seferleri durdu! Vatandaşların çilesi sürüyor...

İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.