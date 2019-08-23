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İstanbul Fatih'te bir adamı silahla yaralayıp aracını gasp eden şahıslar yakalandı

İstanbul Fatih'te bir adamı silahla yaralayıp, telefonu ve aracını gasp edip, karşılığında 20 bin TL isteyen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıstan biri serbest bırakılırken, diğer 2'side tutuklandı.

İstanbul Fatih'te 7 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Zafer Ö isimli şahıs silahla yaralanıp cep telefonu ve aracı gasp edildi. Zafer Ö. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şahıslar araç karşılığında 20 bin TL istedi. Bunun üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Zafer Ö. İsimli şahsın tedavi gördüğü hastaneye 20 bin TL'yi almaya gelen Hacı Y.(49) ve Uğur A. (34) şahıslar aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Orhan K. (40) isimli şahıs 8 Ağustos günü 00.33 sıralarında gasp edilen araçla birlikte Cerrahpaşa Mahallesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabaca Fatih Küçükpazar'da boş bir arazide ele geçildi.


2 şahıs tutuklandı
Emniyette işlemleri biten şahıslar adli makamlara sevk edildi. Uğur A.isimli şahıs serbest bırakılırken, Orhan K. ve Hacı Y. isimli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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İstanbul Fatih'te bir adamı silahla yaralayıp aracını gasp eden şahıslar yakalandı
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