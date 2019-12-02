Web TV Yaşam İzmir'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

02.12.2019 | 10:08

İzmir'in Konak ilçesinde, Necim Ökmen (64) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kiracı  Ali R.D. yakalandı.

Olay, bugün saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ali R.D. evde bulunan pompalı tüfeği alarak Necim Ökmen'e ateş açtı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen kanlar içerisinde yere yığıldı. Ökmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Ali R.D., suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ali R.D., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:43
İstanbul Pendik’te anne ve kızının beraber hırsızlık yaptıkları anlar kamerada 02.12.2019 | 10:24
03:46
Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı 02.12.2019 | 10:24
02:16
Edirne’de kadınlara kimyasal maddeyle saldıran şahıs dehşet saçtı 02.12.2019 | 10:23
00:39
Merve Özbey bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Kenan Koçak'la nişanlandı 02.12.2019 | 10:18
01:06
İzmir'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü 02.12.2019 | 10:08
00:48
Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı 02.12.2019 | 09:40
01:26
Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş 01.12.2019 | 18:07
03:34
Barış Pınarı Harekatı sırasında traktörü ve evini bağışlayan Mustafa Dede hayatını kaybetti 01.12.2019 | 18:07
01:41
Trabzon'da 8 katlı binada çıkan yangında korku dolu dakikalar 01.12.2019 | 18:07
01:05
Sandallarının alabora olması sonucu göle düşen gencin cesedine ulaşıldı 01.12.2019 | 18:07
00:12
Yaşlı adamın emekli maaşını çalan şahıs yakalandı 01.12.2019 | 17:04
00:44
Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi 01.12.2019 | 15:39
01:49
Alkollü kadın Taksim’i birbirine kattı 01.12.2019 | 15:10
00:24
Büyükada'nın bisiklet hırsızı çalıntı bisikletlerle yakalandı 01.12.2019 | 14:30
00:55
Eşini elinden alan arkadaşını öldürdü 01.12.2019 | 11:52
02:07
Adana'da evlat vahşeti 01.12.2019 | 11:51
04:47
Kahramanmaraş'ta bir bardak suyla başlayan dostluk gülümsetti 01.12.2019 | 11:49
02:47
Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı 01.12.2019 | 10:34
00:54
Kars'ta korkutan deprem 01.12.2019 | 10:32
04:36
Kars'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltı 01.12.2019 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN