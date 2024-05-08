Durdurulan şüpheli araçtan kokain ve skunk çıktı | Video 08.05.2024 | 10:47 Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan skunk ve kokain ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama Noktasında durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan S.İ isimli şahısın üzerinde yapılan aramada, 101 parça halinde toplam 436 gram skunk maddesi, 21 gram kokain maddesi ele geçirildi.S.İ isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.