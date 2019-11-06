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Kameraların yönünü değiştirmelerine rağmen görüntülenmekten kurtulamadılar

06.11.2019 | 18:09

Bağcılar’da bir evden para ve elektronik eşya çalan şahıslardan biri yakalandı. Şahıs tutuklanırken,hırsızlar görüntülenmemek için güvenlik kamerasını başka yöne çevirmelerine rağmen, görüntülenmekten kaçamadı.

Olay, 11 Haziran günü Bağcılar, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren 3 şüpheli içeride bulunan bir adet cep telefonu, 100 Dolar ve 400 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu anlayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, binada ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelenmesinin ardından şüphelilerin eşgalini tespit etti. Polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayın şüphelilerinden Kadir K. (33), 29 Ekim günü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

KAMERAYI BAŞKA YÖNE ÇEVİRDİLER, YİNE DE GÖRÜNTÜLENDİLER
Bağcılar'da girdikleri evden cep telefonu, 100 Dolar ve 400 TL çalarak kayıplara karışan şahısların, hırsızlık yapacakları binaya girmeden önce, tanınmamak için sokakta bulunan bir güvenlik kamerasını başka bir yöne çevirdikleri, daha sonra kamerayı çevirdikleri yönde ilerledikleri, bu sayede görüntülenmekten kaçamadıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, olayla ilgili diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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