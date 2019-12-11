Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe" Yarım kalanı tamamlamak isterler"

Antalya'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (50) 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (53) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşuları Lütfiye K., Kanlar içerisindeki kadın Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum dedi. Duruşma çıkışı konuşan Ayşe Seyidoğlu ise 21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Yarım kalanı tamamlamak isterler.