Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe" Yarım kalanı tamamlamak isterler"
Antalya'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (50) 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (53) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşuları Lütfiye K., Kanlar içerisindeki kadın Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum dedi. Duruşma çıkışı konuşan Ayşe Seyidoğlu ise 21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Yarım kalanı tamamlamak isterler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:00
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe" Yarım kalanı tamamlamak isterler" 11.12.2019 | 09:47
01:40
Antalya için kırmızı alarm! İzinler iptal edildi 11.12.2019 | 09:44
01:09
Antalya'da mucize kurtuluş 11.12.2019 | 09:42
02:37
Kayıp dağcılara ait bir iz daha 10.12.2019 | 18:11
02:02
Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada 10.12.2019 | 18:12
01:31
Bu kahvehanede parası olmayana çay ücretsiz 10.12.2019 | 18:12
03:16
03:09
Profesyonel kick boksçu hırsızlıktan tutuklandı 10.12.2019 | 18:11
00:25
İkiye bölünen araçtan fırladı, ayağa kalkıp yürüdü! O anlar kamerada 10.12.2019 | 16:05
00:49
00:17
Konya'da göçen ev yakınında DHA muhabirine canlı yayında saldırı anları 10.12.2019 | 15:23
01:02
Şehit kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik için helallik alındı 10.12.2019 | 14:21
01:16
Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı 10.12.2019 | 14:03
01:07
Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti 10.12.2019 | 14:15
03:27
04:14
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün ağabeyinden çarpıcı açıklamalar! 10.12.2019 | 12:51
00:59
Öğrenciler üşümesin diye her sabah durağı sobayla ısıtıyor 10.12.2019 | 12:20
11:59
Bir anne daha evladına kavuştu! A Haber Ceylan ailesinin evinde! 10.12.2019 | 11:36
03:43
Hafriyat kamyonunun küçük kıza çarpma anı güvenlik kamerasında 10.12.2019 | 11:26
01:34
Konya'da 2 katlı ev çöktü! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 10.12.2019 | 10:51