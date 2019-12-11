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Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe" Yarım kalanı tamamlamak isterler"

11.12.2019 | 09:47

Antalya'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (50) 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (53) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşuları Lütfiye K., Kanlar içerisindeki kadın Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum dedi. Duruşma çıkışı konuşan Ayşe Seyidoğlu ise 21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Yarım kalanı tamamlamak isterler.

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