Web TV Yaşam Maltepe’de bebeği sokağa terk eden şahıs kamerada

Maltepe’de bebeği sokağa terk eden şahıs kamerada

25.12.2019 | 19:27

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir hafta önce doğduğu belirlenen bir bebek sokağa terk edildi. Terk edilen bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan bebeği terk eden şahıs kameralarca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre; yeni doğmuş bir bebeği Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri buldu. İddiaya göre, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir sokağa terk edilmiş bir bebek ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, kısa zamanda olay yerine ulaşarak sırt çantası ile beraber bir bebek puseti içinde henüz bir hafta önce doğmuş bebek buldu. Polis, soğuk havadan etkilenmemesi için bebeği koruma altına akarak emniyete götürdü.
Bir bina girişine terk edilen bebeği ilk bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan A.Ö. ve M.L'.nin bilgisine başvuran emniyet ekipleri, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişilerin eşkalini belirlemeye çalıştı.

Sokaktaki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Adı bilinmeyen ve polislerce 'Zeynep Atiye' adı verilen bebek, sağlık kontrolünden geçirildi. Zeynep bebek daha sonra ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sokağa terk edilen Zeynep bebeği bırakıp giden kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:24
Maltepe’de bebeği sokağa terk eden şahıs kamerada 25.12.2019 | 19:27
03:37
İtfaiye ekipleri yavru kediyi hayata bağlamak için dakikalarca uğraştı 25.12.2019 | 18:02
02:56
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı 25.12.2019 | 18:03
03:55
Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı...O anlar kamerada 25.12.2019 | 18:03
01:28
Sarıkamış’a beklenen kar geldi 25.12.2019 | 18:03
02:14
Kapı kırıldı, talihsiz kadın otobüsten böyle düştü 25.12.2019 | 18:03
01:42
Motosikletliye çarpmamak için park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıktı...O anlar kamerada 25.12.2019 | 18:03
01:49
Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü 25.12.2019 | 18:03
01:35
Yangınlara karşı bor madeninden 'jel' ürettiler 25.12.2019 | 16:52
01:30
Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? (25 Aralık 2019) 25.12.2019 | 16:49
00:54
İstanbul Gaziosmanpaşa'da güpegündüz yol kesen şehir teröristleri İETT otobüsü şoförüne saldırdı! 25.12.2019 | 16:21
08:44
Hamile kadına koca şiddeti..."Ölmek istemiyorum" 25.12.2019 | 15:31
02:15:38
Müge Anlı (25 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kan donduran cinayetin sebebi... 25.12.2019 | 15:21
01:43
İstanbul Şile'de eski lastikleri ormandaki su kaynaklarına atan firmaya soruşturma! 25.12.2019 | 13:50
00:47
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama! 25.12.2019 | 13:15
01:12
Aracının üstüne çıkan ünlü rapçi hayranlarına para saçtı! 25.12.2019 | 11:54
02:11
Güngören’de kamyonet altında erkek cesedi bulundu 25.12.2019 | 11:32
01:11
Diyarbakır'da terör operasyonu 3 sığınak, 19 mağara imha edildi 25.12.2019 | 11:41
01:17
Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu 20 gözaltı 25.12.2019 | 11:38
01:07
Üniversitede şok ölüm: Kız öğrenci 9. kattan atlayarak yaşamına son verdi 25.12.2019 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN