Maltepe’de bebeği sokağa terk eden şahıs kamerada

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir hafta önce doğduğu belirlenen bir bebek sokağa terk edildi. Terk edilen bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan bebeği terk eden şahıs kameralarca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre; yeni doğmuş bir bebeği Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri buldu. İddiaya göre, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir sokağa terk edilmiş bir bebek ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, kısa zamanda olay yerine ulaşarak sırt çantası ile beraber bir bebek puseti içinde henüz bir hafta önce doğmuş bebek buldu. Polis, soğuk havadan etkilenmemesi için bebeği koruma altına akarak emniyete götürdü.

Bir bina girişine terk edilen bebeği ilk bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan A.Ö. ve M.L'.nin bilgisine başvuran emniyet ekipleri, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişilerin eşkalini belirlemeye çalıştı.

Sokaktaki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Adı bilinmeyen ve polislerce 'Zeynep Atiye' adı verilen bebek, sağlık kontrolünden geçirildi. Zeynep bebek daha sonra ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sokağa terk edilen Zeynep bebeği bırakıp giden kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.